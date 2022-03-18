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Altında bu seviyeler kritik! Yeni zirveler görülebilir

18.03.2022 - 13:36 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 18 Mart altın yorum

Ons altın fiyatı, şu dakikalarda 1934 dolar seviyesinde bulunurken; gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 920 lira seviyesinde hareket ediyor. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ons altın fiyatları için, “1950 ve 1975 dolar seviyeleri ilk önemli direnç bölgeleri konumunda bulunurken, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli yeni zirveler oluşabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında yol haritasını ve ekonomik projeksiyonları açıklamasının ardından dalgalı bir seyir izlerken; haftanın son işlem gününü değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği mesajlardan bazılarını öne çıkarmak gerekirse;

  • Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri oldukça belirsiz.
  • Her toplantıda gelişen şartları değerlendireceğiz. Eğer daha hızlı hareket etmek uygun olur ise, bunu yapacağız. 
  • Bu yıl 7 toplantımız var ve 7 faiz artırımı olabilir, faiz artırımlarının önden yüklemeli mi yıl boyunca devam eder şekilde mi olacağına karar vermedik. 
  • Enflasyon rakamları faizlerin daha hızlı artırılması gerektiğinin gösterir ise bunu yapacağız.

şeklinde sıralayabiliriz.

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Ons altın fiyatları, ABD tahvil fiyatlarında ve dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin etkisiyle baskılanırken; Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artmasıyla tekrar yönünü yukarı çevirebilir. 

Ons altın Fed toplantısı sonrası sürdürdüğü yükseliş eğilimine bugün ara verirken; haftanın son işlem gününe 1942 dolardan başladı. Sarı maden, bugün içerisinde en yüksek 1945 doları, en düşük ise 1927 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,42 oranında düşüşle 1934 dolardan işlem görüyor.

Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 921,19 lira seviyesini, en düşük ise 911,67 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 13:20 itibarıyla yüzde 0,38 oranında yükselişle 920,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1503 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 180 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 922 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 916 lira seviyeden başladı.

ONS ALTINDA KISA SÜRELİ YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR
Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını çeyrek puan artırma kararının ardından çarşamba günü son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hızla yükseldi. Dün 1950 dolar seviyesini test eden ons altın fiyatında bu sabah itibariyle kararsız seyrin devam ettiği görülüyor. 

Fed Başkan Powell’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin "son derece belirsiz" olduğunu söylemesi, altında yaşanan hareketliliğin ana sebebini oluşturmuş durumda. Bugün ABD Başkanı Biden’ın, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeyi takip ediyor olacağız. Siyasi alanda tansiyonun yükselmesi halinde ons altına yeniden alım gelebilir. 

Diğer yandan 1987’den bu yana devam eden düşüş trendini baskılayan ABD 10 ve 5 yıllık tahvil getirilerin görüntü karışık bir seyir izliyor. 2 ve 5 yıllık ABD tahvil getirileri hızla dikleşirken, 5 yıllık faiz oranı 10 yıllık faiz oranının üzerine geçmeye başladı. ABD tahvil faizleri tablosu 2006 ve 2018 yıllarındaki benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. İlerleyen süreçte yüzde 2,5 üzerine geçilmesi halinde tahvil getirileri hızlı bir yükseliş eğilimine geçerse, ons altın fiyatındaki yükselişi yavaşlatabilir.

Ons altın fiyatı için 1950 ve 1975 dolar seviyeleri ilk önemli direnç bölgeleri konumunda bulunurken, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli yeni zirveler oluşabilir. Direnç bölgesinde yavaşlama olması halindeyse 1880 dolara doğru satış baskısı oluştuğunu görebiliriz. 


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