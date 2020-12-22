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gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum, 22 Aralık güncel altın fiyatları

22.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme :
gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum, 22 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 460 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1868 dolardan işlem görüyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, “ABD büyük bir mali destek ile Noel kutlamalarına ve piyasa tatiline hazırlanıyor. O zamana kadar borsalarda sakinliğin, altında ise aşağı yönlü fiyat baskısının devamını bekliyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 464 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 459.84 lira seviyesini, en yüksek ise 463.59 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.21 itibarıyla yüzde 0.02 oranında yükselişle 460.84 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 128 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1884 dolar seviyesini en düşük ise 1866 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında düşüşle 1868 dolardan işlem gördü.

“ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKININ DEVAMINI BEKLİYORUZ”
Yusuf Topçu - InvestAZ Araştırma Müdürü

ABD’de koronavirüsün yıkıcı ekonomik etkilerini azaltabilmek adına ikinci dev mali destek paketi sonunda Senato’dan geçti ve imzalanmak için başkan Trump’ın masasına gidiyor. 900 milyar dolar tutarlı paket ABD vatandaşı yetişkinlerin ve çocuklarının her biri için 600 dolarlık çek verilmesini sağladı. Paketin aylardır tartışılıyor olması, bu zaman diliminde eyaletlerdeki toplam vaka ve ölüm sayılarının geçen yılın rakamlarını katlaması ve en önemlisi paketin orijinal rakam olan 2 trilyon dolardan çok daha ufak bir miktar olduğu düşünüldüğünde bu mali destek paketi vatandaşlar tarafından oldukça yetersiz bulundu. Yetkililerin yeni ve daha büyük çapta bir paketin çalışmalarına çoktan başlanıldığını belirtmesi, bu 900 milyar doların zaman kazanma hamlesine evrildiğine işaret ediyor.

Ons altının uzun süredir beklediği mali destek paketi emtianın fiyatını 1907 dolara kadar yükseltti. İngiltere’de mutasyona uğrayan ve yayılma hızındaki yüzde 70’lik artış ile kontrolden çıkan ve Avrupa’nın büyük kısmına yayılan Koronavirüs de borsalarda dün yaşanan sert düşüşe ve altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü sıçrayışa destek vermiş oldu. Gümüş fiyatları Türkiye saati ile sabah saatlerinde yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

Bugün borsalarda sakinleşme, risk varlıkları altın ve gümüşte ise aşağı yönlü fiyat hareketleri izliyoruz. ABD büyük bir mali destek ile Noel kutlamalarına ve piyasa tatiline hazırlanıyor. O zamana kadar borsalarda sakinliğin, altında ise aşağı yönlü fiyat baskısının devamını bekliyoruz. 2021 yılı ise 2020’yi aratacak gibi duruyor. Üretimi henüz yeterli sayıdan çok uzakta olan aşılar, mutasyon geçirmiş bir virüs ve tartışmaları adım adım yükselen yarım kalmış bir başkanlık seçimi…


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