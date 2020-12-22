‹ Önceki Haber “Altında aşağı yönlü baskının devamını bekliyoruz” “Altında aşağı yönlü baskının devamını bekliyoruz” Sonraki Haber › Asgari ücret üçüncü toplantısı başladı Asgari ücret üçüncü toplantısı başladı

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

22.12.2020 - 10:42
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı | Ekonomi Haberleri

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64, bir önceki aya göre yüzde 2,74 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla ekimde bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,41, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,79 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 12,18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 15,46 artış kaydetti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

ALT GRUPLAR

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,16 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,12 ile tohum ve dikim materyali oldu. Bu dönemde en fazla artış sırasıyla yüzde 30,58 ile makine bakım masrafları, yüzde 20,18 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en az artış yüzde 0,78 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda görüldü. Ekimde bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,46 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 1,62 ile veteriner harcamaları oldu. Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,04 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 3,68 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,25% Hacim : 12.453 Mio.TL Son veri saati : 12:36
Düşük 1.392 22.12.2020 Yüksek 1.405
Açılış: 1.394
7,6396 Değişim: -0,02%
Düşük 7,6308 22.12.2020 Yüksek 7,6747
Açılış: 7,6412
9,3341 Değişim: -0,18%
Düşük 9,3271 22.12.2020 Yüksek 9,3845
Açılış: 9,3513
459,92 Değişim: -0,21%
Düşük 459,15 22.12.2020 Yüksek 463,60
Açılış: 460,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.