Gram altın fiyatları, Çeyrek altın fiyatları, 30 Aralık altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 443 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1879 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, “Ons altın için teknikte 1900 dolar seviyesini direnç noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu direnç noktasının üzerine doğru ısrarcı olmaması durumunda yükselişinde zayıf kalabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 444 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 445 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 441.41 lira seviyesini, en yüksek ise 448.06 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.13 itibarıyla yüzde 0.68 oranında yükselişle 443.68 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 977 liradan satılıyor.

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Dolar endeksindeki düşüşün devam etmesi ve yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türüne ilişkin belirsizliklerin artması ons altın fiyatını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1886 dolar seviyesini en düşük ise 1877 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1879 dolardan işlem gördü.

1900 DOLAR SEVİYESİ İZLEMEYE DEVAM EDİLMELİ

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın ABD Senatosunda nakit desteğinin 600 bin dolardan 2000 dolara çıkarılmasını bloke etmesinin ardından pozitif fiyatlanıyor.

Hafta sonu sürpriz bir şekilde Trump'ın teşvik paketini imzalaması piyasalara nefes aldırmıştı. Sonrasında, nakit desteğinin Temsilciler Meclisinden geçip, Senato tarafında takılması piyasalarda kısa süreli baskıya neden olduğu için dün ABD borsalarında karışık seyirlere neden oldu. Ancak bu belirsizlik şimdilik piyasaların genelinde çok olumsuz yorumlanmadığı için altının da yukarı yönde hareketi çok güçlü olamıyor.

Bu haftaya bakacak olursak, yılın son haftası nedeniyle yeni yıl rehaveti işlem hacmini zayıf kılıyor. Veri takvimi açısından da sakin geçen bu hafta için daha çok haber akışları gündemi oluşturuyor. Ancak, yılın son günleri olduğu için olası bir durum olmadıkça ons altında da yeni bir hareket oluşması beklenmeyebilir. Altın temkinli seyrini bugün ve yarında sürdürebilir.

Ons altın için teknikte 1900 dolar seviyesini direnç noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu direnç noktasının üzerine doğru ısrarcı olmaması durumunda yükselişinde zayıf kalabilir. Geri çekilmelerde 1850-1860 dolar destek alanı izleniyor. Altın için şimdilik 1850-1900 dolar aralığında seyrin korunmasını bekleyebiliriz. Gram altın yatırımcısı için mevcut pozisyonlar korunabilir. Dolar/TL kurundaki geri çekilme nedeniyle ilave alımlar için bekleyebilirler. TL'deki güçlenme ve ons altındaki yatay temkinli seyir, gram altının da yatay seyrini destekliyor.

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