gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 796 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar seviyesinde bulunuyor. Işık Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, altın fiyatlarını ve piyasalarda yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Majör Merkez Bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik mesajları; küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken; güvenli liman olarak görülen ons altın fiyatlarını görece desteklemeyi sürdürüyor. Bu büyük Merkez bankalarında gelecek para politikasına yönelik mesajlar, ABD enflasyon verisi ve Ukrayna gerilimi piyasaların risk iştahı üzerinde etkili olacağı için; direkt olarak altın fiyatlarını da aşağı ve yukarı yönlü baskılayacaktır.

Işık Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ons altın fiyatının yönüyle ilgili olarak, “1877 bölgesi sağlam temeller ışığında aşılmadığı sürece; ons altında oluşan yukarı yönlü atakların satış baskısı ile karşılaşabileceğini ve merkez bankalarının sıkılaştırmalarının yaklaşması ile de fiyatlarda hızlı bir çöküş olabileceğini düşünmekteyim” şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1823 dolar seviyesini; en düşük ise 1815 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1817 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 791 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 799,42 lira seviyesini, en düşük ise 794,58 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:35 itibarıyla yüzde 0.04 oranında yükselişle 796,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1305 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 369 liradan işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Yusuf Kavak – Işık Yatırım Araştırma Müdürü

Son zamanlarda, Fed’in yanı sıra ECB’nin de (ki BoE başladı) parasal sıkılaştırmaya yeşil ışık yakması ve jeopolitik meseleler kaynaklı olarak oldukça artan riskler; küresel çapta risk alma iştahını baltalamakta. Bu kapsamda, -önceki iki haftada görülen kısmi toparlanmalara karşın- borsalar üzerinde devam eden baskı; yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönelmeye teşvik ediyor ve Ons altın da bu güvenli liman talebinden kısmen destek bulmakta.

Şu an için 1820 seviyesine yakın fiyatlanan emtiada, yukarı yönlü hareketlerde 1832 seviyesi üzerine yerleşme durumunda; teknik olarak ilk etapta 1849 seviyesi izlemeye alınabilir. Orta vadeli hareketin ivme kazanması için ise; 1869-1877 direnç bariyerinin aşılması gerekmekte. Diğer yandan, mevcut fiyatlardan görülebilecek geri çekilmelerde, 1810 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi durumunda ise; 1795-1782 destek bölgesi yeniden takip edilebilir.

ABD ENFLASYON VERİSİ KRİTİK

Haftanın kalanında; majör merkez bankalarının sıkılaştırma senaryolarına ışık tutacak veri ve haber akışları, fiyatlamalar açısından hayli kritik olacak. Bu bağlamda, 2022 yılında sıkılaştırma beklentisi olan başta Fed olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaları ve yine ABD’nin TÜFE rakamları gibi sıkılaştırmaya yön verebilecek verilerin sonuçlarını takip etmekte fayda görüyoruz. Yine, Rusya-Ukrayna gerginliği gibi jeopolitik risklerin durumu da önemli olacak. Güvenli liman fiyatlamalarının devamlılığı için; risk iştahında oluşan zayıf seyrin de devam etmesi gerekmekte. Aksi takdirde, yani; risk alma iştahının hızla toparlanması durumunda, ons altın hızla satış baskısı içerisine girebilir.

Kişisel Görüş: ABD tahvil faizlerinin son iki yılın en yüksek seviyelerine yönelmesine karşın, ons altının baskı altında kalmamasının nedeni; yatırımcıların artan riskler karşısında, para kazanabilecekleri güvenli liman arayışından kaynaklanmakta. Kısa vadede bu durum devam edebilir. Ancak; Fed, ECB ve BoE gibi majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerinin devamıyla tahvil faizlerindeki yükselişin de devam etmesi durumunda; ons altın üzerinde yeniden satış baskısı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda, 1877 bölgesi sağlam temeller ışığında aşılmadığı sürece; ons altında oluşan yukarı yönlü atakların satış baskısı ile karşılaşabileceğini ve merkez bankalarının sıkılaştırmalarının yaklaşması ile de fiyatlarda hızlı bir çöküş olabileceğini düşünmekteyim.