Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 8 Şubat güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.54 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.57 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5710 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6230 TL seviyesini görürken; kur saat 10:17 itibarıyla 13.6188 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5900 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5437 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.4227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında yükselişle 95.62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1408 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.76 seviyesinde bulunuyor.