çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 5 Temmuz altın fiyatları

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Altın yatırımcısının gözü Fed tutanaklarında!

05.07.2022 - 10:43 | Son Güncelleme :
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Altın yatırımcısı için yarın açıklanacak Fed tutanakları önemli olacak. Fed tutanaklarından gelebilecek mesajların altın fiyatları özelinde yol belirleyici olması bekleniyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 984 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1799 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altının ons fiyatı, 4 gündür gerileyen ABD tahvil faizlerinin bugün yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle baskı altında hareket ediyor. Piyasaların gözü yarın Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak olan Fed tutanaklarında olacak. Tutanaklarda Fed’in izleyeceği para politikasıyla ilgili vereceği ipuçları önemli olacak.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1812 doları, en düşük 1796 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,48 oranında düşüşle 1799 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altının fiyatı, yeni güne yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 985,92 lira seviyesini, en düşük ise 975,77 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:15 itibarıyla yüzde 0,75 oranında yükselişle 984,74 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1622 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 675 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 979 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 980 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altının, dolar endeksinin yükselmesiyle beraber yatay/düşen trendine devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca çarşamba günü yayınlanacak olan Fed tutanaklarının altın üzerinde baskı unsuru olduğunu da belirtelim. Hazine getirilerinin artması ve yatırımcıların enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilecek Çin tüketim malları üzerindeki bazı ABD tarifelerinin kalkması olasılığı ile beraber altında düşüş gözlemliyoruz. Biden'ın bu hafta içinde bazı vergilerin geri alınacağını duyurabileceği, ancak zamanlamanın kayabileceği ve nihai bir karar verebileceği beklentileri var.

Fed'in parasal sıkılaştırma yolunu değerlendirmeye devam etmesiyle birlikte Hazine getirilerinin arttığı görülmektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk aşamalarında jeopolitik risk algısı ve genel emtia dalgası fiyatlamalar açısından altın konusunda pozitifti, ancak o dönemki zirveden ons bazında gerileme söz konusudur. Piyasa Fed'in faiz artırım silsilesine daha fazla ağırlık vermeye başladı.

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