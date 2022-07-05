Bakan Nebati enflasyonla mücadeledeki tüm maddeleri sıraladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan bir çok adımı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tek başlık altında topladı. Bakan Nebati sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla mesaj yayımladı.

Bakan Nebati "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Tweetin devamındaki görselde de bugüne kadar enflasyonla mücadele için atılan adımlar yer aldı.

İşte adım adım o maddeler:

1- Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilmiştir.

2- Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

3- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir.

4- Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirilmiştir.

5- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirilmiştir.

6- İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletilmiştir.

7- 2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 oranında sübvanse edilmiştir.

8- Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırılmıştır.

9- Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alınmıştır.

10- Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

11- Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edilmektedir.

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