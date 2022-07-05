  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati enflasyonla mücadeledeki tüm maddeleri sıraladı
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Altın yatırımcısının gözü Fed tutanaklarında! Altın yatırımcısının gözü Fed tutanaklarında!

Bakan Nebati enflasyonla mücadeledeki tüm maddeleri sıraladı

05.07.2022 - 10:21
Bakan Nebati enflasyonla mücadeledeki tüm maddeleri sıraladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan bir çok adımı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tek başlık altında topladı. Bakan Nebati sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla mesaj yayımladı.

Bakan Nebati "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Tweetin devamındaki görselde de bugüne kadar enflasyonla mücadele için atılan adımlar yer aldı.

İşte adım adım o maddeler:

1- Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilmiştir.

2- Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

3- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir.

4- Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirilmiştir.

5- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirilmiştir.

6- İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletilmiştir.

7- 2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 oranında sübvanse edilmiştir.

8- Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırılmıştır.

9- Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alınmıştır.

10- Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

11- Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edilmektedir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: -1,44% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9843 Değişim: 0,94%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 17,0624
Açılış: 16,8262
17,4074 Değişim: -0,74%
Düşük 17,3893 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
965,81 Değişim: -1,22%
Düşük 964,90 05.07.2022 Yüksek 988,46
Açılış: 977,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.