Altın yorum 15 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 834 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın fiyatları için günlerdir beklenen zaman geldi. Yatırımcılar, Türkiye saati ile 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mesajlarını ve 22.30’da basın toplantısı yapması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikası ile ilgili vereceği ipuçlarını takip edecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz kasım ayındaki FOMC (ABD Federal Rezerv Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında varlık alımı azaltımına (tapering) başlanacağını açıklarken, enflasyon için yine ‘geçici’ ifadesini kullanmıştı. Ancak enflasyondaki yükseliş devam edince Powell sonraki yaptığı açıklamalarda, enflasyondaki ‘geçici’ ifadesini bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek; bugün sonuçları açıklanacak toplantıya dikkat çekmişti. Powell, yaptığı açıklamalarda enflasyon riskine değinerek, kasım ayında 15 milyar dolar olarak başlayan varlık alımı azaltımını hızlandırabileceğini belirtirken, bu durumun gerçekleşmesi halinde Fed’in faiz artırımını öne çekebileceği beklentiler arasında yer alıyor. Piyasalar bugünkü toplantıda daha şahin bir Fed görmeyi beklerken; ekonomistler Fed’in tapering’i 15 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyesine yükseltebileceği ve faiz artırım takvimini ise Eylül-Ekim tarihinden Haziran-Temmuz tarihine çekebileceği yönünde tahminde bulunuyor.

Fed'in piyasa beklentisi doğrultusunda hareket etmesi halinde küresel piyasalarda doların güçlenmesi, ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarının baskılanması bekleniyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1774 dolar seviyesini; en düşük ise 1766 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.12 oranında düşüşle 1769 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 821 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 823 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 839,43 lira seviyesini, en düşük ise 817,57 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14.52 itibarıyla yüzde 1.87 oranında yükselişle 834.91 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1368 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 621 liradan işlem görüyor.

ALTIN’IN KADERİ FED’E BAĞLI

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altında kararsız seyirler devam ediyor. Omicron varyantı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşme ihtimali ve enflasyonist endişeler, altında da yön arayışının sürmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda, Omicron varyantının tespit edilmesiyle piyasalarda risk iştahının zayıflaması, altının da yukarı yönlü hareketini destekleyerek 1800 dolar üzerinde seyretmesini sağlamıştı. Ancak piyasalarda oluşan panik havası yerini sakinliğe bırakınca, altında kazançlarını geri verdi.

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşının üçüncü dozunun varyanta karşı etkili olduğunu belirtmesi, senaryoları değiştirdi ve altında ivme kaybı başladı. Bu gelişmeler sonrasında altında bir süredir 1760-1800 dolar aralığında oldukça yatay bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Powell, geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamasında, enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve varlık alım azaltılmasının daha erken sonlanabileceğini, bunu aralık ayındaki toplantılarında değerlendireceklerini belirtmişti. Powell’dan gelen bu mesaj, 2022 yılında Fed’in erken faiz artışına başlayacağına dair görüşleri desteklediği gibi altın üzerinde de baskı yarattı. Doların güçlenmesi, altının aşağı yönlü zayıf bir seyir izlemesine neden oldu.

Sonunda beklenen aralık toplantısı bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’da sonlanacak ve karar açıklanacak. Aynı zamanda, Fed bu yılın ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. Karara dair bir sürpriz beklenmiyor. Tahvil alım programının erken biteceği bu toplantıda kesinleşirse ve noktasal grafiklerde komitenin 2022 yılı için faiz öngörüsünde artış gözlemlenirse, bu durumda küresel piyasalarda dolar güçlenmeye başlayabilir. Olası böyle bir senaryoda da, ons altında ivme kaybı sürebilir. Karar sonrası gözler Fed Başkanı Powell’da olacak. TSİ 22:30’da Powell tarafından verilecek mesajlar piyasalardaki oynaklığın daha artmasına neden olabilir.

Kısacası, altının kaderi bugün Fed’e bağlı. Ons altın için izlediğim seviyeler; aşağıda 1720 dolar ve yukarıda 1835 dolar olarak bulunuyor. Altın bir süredir bu aralıkta ve kasım ayında sınırlı da olsa 1835 dolar üzerine doğru yükseldi ancak sonrasında yeniden bu seviyenin altına doğru sarktı. Dolayısıyla ons altında yeni bir yönden bahsedebilmek için 1720-1835 dolar aralığını bir şekilde bozması gerekiyor. Bu aralığın dışına çıkmadığı sürece altında kararsız seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Bugün verilecek mesajlar, altında zayıf seyre neden olur ve 1720 dolar desteği kırılırsa bir sonraki kritik destek 1675 dolar seviyesi olarak izlenebilir. Ancak 1720 dolar üzerinde seyirler korundukça satışların sınırlı kalması da muhtemel. Buna karşın, yukarıda 1835 dolar direnç noktası olarak görülüyor ve bu direncin üzerinde kapanışlar yeniden yükselişin başladığını gösterebilir. Altında böyle bir yükseliş içinde bugün güvercin bir Fed karşımıza çıkmalı. Piyasalarda pek güvercin tonda bir Fed beklemediği için altında olası yukarı yönlü tepkilerin bir süre daha geçici olmasını bekleyebiliriz.

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