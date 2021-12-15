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Dolar fiyatlarında son durum

15.12.2021 - 09:44
15 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.41 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.51 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.3630 TL seviyesini, en yüksek ise 14.5860 TL seviyesini görürken; kur saat 09.31 itibarıyla 14.5476 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4530 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.4130 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2930 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 96.47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1270 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.83 seviyesinde bulunuyor.

 


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