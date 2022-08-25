Altın yorum 25 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın, hafta genelinde 1927 dolar ile 1765 dolar arasında hareket ederken; yatırımcılar Fed Başkanı Powell’ın yarın gerçekleşecek olan konuşmasına odaklandı. Gram altın ise, ons altın ve dolar kuruna bağlı hareketini sürdürüyor. Peki, Powell sonrası altın fiyatları nasıl hareket edebilir? Hangi seviyeler kritik? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Küresel piyasalarda hafta genelinde risk iştahı düşük seyrederken; Çin’den gelen ‘yeni teşvik paketi’ haberiyle risk iştahı biraz toparlandı. Piyasaların en önemli gündemi, dünya merkez bankaları yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantısı… Toplantı bugün başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek. Jackson Hole toplantısında, Türkiye saati ile 17:00’da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı toplantı kritik önemde olacak. Başkan Powell’ın konuşmasında, sıkılaşma politikasında izleyecekleri yol haritasıyla ilgili ipuçları aranacak.

Altının ons fiyatı, hafta genelinde doların baskısıyla hareket etti. Ons altın pazartesi günü, dolar endeksinde yaşanan güçlenmenin etkisiyle; 1727 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden bugünkü işlemlerde ise, 1765 dolara kadar yükselerek haftanın zirvesine ulaştı. Altın yatırımcısı şimdi nefesini tuttu ve yarın yapılacak olan Powell’ın konuşmasına odaklandı. Powell’ın konuşmasından şahin mesajlar gelmesi halinde; güvenli liman etkisiyle doların kuvvetlenmesi, ters korelasyon etkisiyle de ons altının gerilemesi bekleniyor. Tersi bir durumda ise, altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.

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Fed’in ağustos ayında toplantısı bulunmuyor. Banka’nın para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında şu an Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapması beklenirken; eylül ayı toplantısına kadar, kritik ekonomik veri olarak bir tarım dışı istihdam ve bir de enflasyon verisi bulunuyor. Fed’in faiz artırım kararlarını, bu veriler öncülüğünde vermesi bekleniyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1031,37 lirayı, en düşük ise 1020,72 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:16 itibarıyla yüzde 0,81 oranında yükselişle 1029,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1692 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 966 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1023 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1025 lira seviyeden başladı.

ONS ALTINDA 1760 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Ons altında bu hafta merakla beklenen en önemli gelişme perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantısı ve ardından özellikle cuma günü Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada Fed’in faiz artırım politikasının ne derece agresif ilerleyeceğine dair vereceği sinyaller olacak.

Bu hafta ABD Dolar Endeksinin yeniden 109 sınırını test etmesi ile ons altın fiyatı baskılandı. Bu baskı altında en düşük seviye olarak 1727 dolar sınırında gördüğü destek sonrası ABD dolar endeksinin de yeniden gerilemesi etkisiyle toparlanarak 1760 dolar üzerini görmesi bende ‘Ons altının bir yükseliş patikası arama konusundaki güçlü potansiyeli var’ görüşünü hakim kılıyor.

Eğer Fed Başkanı Powell’ın olası şahin mesajlarına rağmen, ons altın 1727 doların altında kapanış yapmaz ve bu trend 1760 üzerini yeniden test ederse; bence 1800 doların üzerini önümüzdeki hafta rahatlıkla görürüz.

Gram altında yine burada geçmiş yorumlarımda birçok defa 1022TL seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Nitekim şu anda da geçildi. Yukarıdaki ons altın senaryomun gerçekleşmesi halinde dolarTL’nin de yükseliş patikası göz önüne alındığında gram altında ilk hedef 1028TL üzerine yerleşmek olur. Eğer tersi bir durum gerçekleşir ve 1000TL’ye kadar hatta 1000TL altına bir çekilme olursa, bu yine yatırımcılar için kötü bir haber olmaz çünkü yeni alım fırsatları gündeme gelmiş olur.

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