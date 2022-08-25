25 Ağustos dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18.16 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,19 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,15 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,1330 TL seviyesini, en yüksek ise 18,1690 TL seviyesini görürken; kur saat 10:33 itibarıyla 18.1688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2370 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1937 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,52 oranında düşüşle 108,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0003 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,52 seviyesinde bulunuyor.

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