Altın fiyatları 27 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum, altın yorum

Gram altın fiyatı, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; şu dakikalarda 971 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1830 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Esra Uzun, hafta genelinde altın yatırımcısı açısından kritik olabilecek gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

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Ons altın fiyatları dar banttaki hareketine devam ederken; majör Merkez Bankalarından gelen mesajlara ve açıklanan ekonomik verilere odaklı hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1841 dolar seviyesini, en düşük 1827 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,21 oranında yükselişle 1830 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde 949,14 lira seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 992,30 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:33 itibarıyla yüzde 2,06 oranında düşüşle 971,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1604 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 604 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 992 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 961 lira seviyesinden başlamıştı.

Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşte dolar kuruna bağlı olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici adımı etkili oldu. BDDK'nın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı kararda, şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, TL cinsinden kredi kullandırılmamasına karar verildiği belirtildi.

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ALTIN YATIRIMCISI BU GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK

Esra Uzun / İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Ons altın son dönemde yatay bir bant içerisinde hareket ediyor. Fed'in ve diğer merkez bankalarının içerisinde bulunduğu parasal sıkılaşma süreci küresel tahvil faizlerini yükselterek, ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan resesyona ve stagflasyona ilişkin endişeler ons altını destekliyor. Bu iki olgu, değerli metalin fiyatlamaları üzerinde ana katalizör konumunda. Ons altın da son dönemde 1807-1870 dolar aralığında bant hareketi sergiliyor. Merkez Bankaları üyelerinden gelen açıklamalar ve veri akışları bant içerisindeki hareketlerin yönü konusunda belirleyici durumda.

Hafta genelinde ise en önemli haber akışları çarşamba günü takip edilecek. Hem ABD ekonomisine ilişkin birinci çeyrek nihai büyüme -daralma- verisi hem de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) düzenlediği panelde Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları piyasanın odağında olacak. Haftanın ilk 2 işlem gününde veri akışı sakin seyredecek.

Teknik anlamda 1807-1870 bandı içerisinde 1843 seviyesindeki 200 günlük ortalama pivot konumda. 1843 altında 1807 seviyesine doğru satışların, 1843 üzerinde 1870 seviyesine doğru alışların ağırlıkta olduğu bir görünüm söz konusu olabilir.

Gram altın cephesinde ise, son dönemde izlenen yatay seyir; BDDK'nın bağımsız denetime tabii şirketler için uygulanacak yeni düzenlemesinin ardından bozuldu. Kur tarafında 17,35'lerden 16,10'a geri çekilmenin ardından 16,70 yakınlarında dengelenme izleniyor. 950 seviyesinden destek bulan gram altın tarafında kurda dengelenmenin sürmesi halinde 1000'e doğru hareket sürebilir. Kurda tekrar geri çekilme olması halinde ise 950 seviyesi destek olarak izlenebilir.

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