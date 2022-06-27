Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Motorlu kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40,0'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 5,3 AZALDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde yüzde 8,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 7,3, motosiklette yüzde 3,2 ve minibüste yüzde 2,2 artarken otobüste yüzde 48,7, kamyonda yüzde 22,8, kamyonette yüzde 14,6 ve otomobilde yüzde 10,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 46,6 ARTTI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 109,9, minibüste yüzde 49,6, traktörde yüzde 39,6, otomobilde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 20,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,4 artarken kamyonda yüzde 2,1 ve otobüste yüzde 0,3 azaldı.

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TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 704 BİN 749 OLDU

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,0'ını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 969 BİN 308 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,4'ünü otomobil, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,9'unu motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 472 BİN 53 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 6,1 azalarak 472 bin 53 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,3 azalarak 16 bin 60 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70,0'I BENZİN YAKITLI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin yüzde 70,0'ı benzin, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,5'i LPG yakıtlı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 928 bin 842 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.

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