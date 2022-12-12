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Altın kritik haftada dar bantta hareket ediyor

12.12.2022 - 13:49 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 12 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Bu hafta piyasaların gözü kulağı merkez bankalarından gelecek olan kararlarda olacak. Altın fiyatlarının ise gelecek kararlara ve mesajlara göre yönünü belirlemesi bekleniyor.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Bu hafta piyasalar için oldukça kritik. Yarın ABD enflasyonu, çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı açıklanacak. Ayrıca İngiltere’de faiz kararını bu hafta açıklayacak. Açıklanacak veriler ve verilecek mesajlar eşliğinde piyasalarda hareketli bir hafta olması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1797 doları, en düşük ise 1785 doları görürken; saat 13:21 itibarıyla yüzde 0,19 oranında düşüşle 1791 dolar seviyesinde hareket ediyor. 

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GRAM ALTIN DEĞER KAYBINDA

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1075 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1071 liradan başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1078,85 lirayı, en düşük ise 1070,00 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:41 itibarıyla yüzde 0,29 oranında düşüşle 1072,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1776 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 311 liradan satılıyor.

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