dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,64 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5930 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6720 TL seviyesini görürken; kur saat 12:19 itibarıyla 18,6452 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,6770 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,6669 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8670 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 104,87 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0548 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,61 seviyesinde bulunuyor.

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