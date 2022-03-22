gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 22 Mart altın yorum

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Altın iki ateş arasında! Yön neresi?

22.03.2022 - 12:15 | Son Güncelleme :
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Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell sonrası yönünü aşağı çevirirken; gram altın da değer kaybında ilerliyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer Bigpara’ya yaptığı değerlendirmede, “ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor” dedi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasında yaptığı şahin tonda açıklamalar sonrası piyasalar tepkisiz kalmadı. Başkan Powell değerlendirmelerinde “Fed'in para politikasını doğal faiz seviyeleri üzerinde sıkılaştırması gerekiyorsa, bunu yapacak” şeklinde belirtirken; “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır” dedi. Bu açıklamalardan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılandı. Ons altın fiyatları, genellikle ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içinde olurken; Powell’ın agresif açıklamaları sonrası değer kaybediyor. Diğer taraftan jeopolitik riskler ve küresel enflasyonist baskılar altın fiyatlarını 'güvenli liman' algısıyla destekliyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmişti. Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesindeki en kuvvetli sebep olarak, ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde bulunması öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı, dalgalı seyrini sürdürürken haftanın ikinci işlem gününe 1935 dolar seviyesinden başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1938 doları; en düşük 1926 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.40 oranında düşüşle 1928 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBEDİYOR

Gram altının fiyatı yeni işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,49 lira seviyesini, en düşük ise 917,83 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:30 itibarıyla yüzde 0.38 oranında düşüşle 919,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1508 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 207 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 921 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 922 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Fed Başkanı Powell’ın agresif enflasyon duruşunun ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri en son Mayıs 2019 yılında gördüğü seviyelere yükseldi. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor.

Halen daha Rusya – Ukrayna arasındaki risklerin masada olması ons altını canlı tutuyor. Buna karşın şu an teknik olarak önemli bir seviye olan 1940 dolar üzerinde yükselmekte zorlanıyor. Teknik açıdan yükselen trend eğilimini koruyan ons altının yükseliş potansiyelini sürmesi adına 1940 dolar üzerine yerleşmesi şart. 1915 desteğinin altında oluşabilecek geri çekilmelerde 1875 dolar destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi olabilir. Buna karşın geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkilerin oluşması için gerekli temel koşullar halen daha bulunuyor. Gram altın yatırımcısı 890 TL üzerinde seyirler korunduğu sürece yükseliş potansiyeli devam edebilir. Buna karşın 940 TL yakınlarından yeni alım için temkinli olmakta fayda olabilir.

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