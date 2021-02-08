altın fiyatları, gram altın, ons altın, 8 Şubat altın yorum

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"Altın hareketi halen yetersiz seviyelerde"

08.02.2021 - 10:10 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 413 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1813 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dolar kurunda yaşanan düşüş eğiliminin etkisiyle geçtiğimiz hafta 407 lira seviyesine kadar gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini görürken; yeni haftaya 411 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 409.98 lira seviyesini, en yüksek ise 413.63 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.20 itibarıyla yüzde 0.57 oranında yükselişle 413.23 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 749 liradan satılıyor.

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Altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1818 dolar seviyesini, en düşük ise 1807 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü.

ALTIN HAREKETİ HALEN YETERSİZ SEVİYELERDE
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın, güçlü dolar ve artan ABD Hazine getirileriyle beraber baskılandıktan ve teknik kırılma eşiğine geldikten sonra teşvik beklentilerinden destek bularak toparlanma çabasında. Buna karşılık, altın hareketi halen yetersiz seviyelerde ve değerli metallerde hikaye ayrışması diyebileceğimiz fiyat hareketlerini görüyoruz. Özellikle gümüş tarafının, endüstriyel talep de görecek olması itibariyle daha avantajlı konumda olduğu söylenebilir.

Hazine Bakanı Yellen, güçlü bir mali paketin ABD’yi 2022’de tam istihdama döndüreceğini söyleyerek, mali genişlemeye büyük destek verdi; diğer taraftan böyle bir destek olmadan da toparlanmanın 2025’i bulacağını söyledi. 1,9 trilyon dolarlık paket, istihdamın büyük ölçüde yitirildiği KOBİ’lere destek ve ekonomik katmanlar arasındaki bozulmanın düzeltilerek, ekonomide talep yaratılabilmesi açısından önemli bir noktada duruyor. Altında, değerli metal fiyat hareketleri eğilimi ve Fed’in ek varlık alım potansiyeli nedeniyle düşüş potansiyeli görece sınırlı olabilir. Güncel harekette ise, güçlenen dolar ve artan Hazine tahvil faizlerinin etkisini izliyoruz. 


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