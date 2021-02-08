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Dolar fiyatlarında son durum

08.02.2021 - 09:55 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Şubat döviz fiyatları

Döviz kurlarında kademeli düşüş sürerken; dolar fiyatları şu dakikalarda 7.09 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise 8.53 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 7.02 TL seviyesine kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini görürken; yeni haftaya 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde en düşük 7.0275 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0951 TL seviyesini görürken; saat 13.23 itibarıyla yüzde 0.49 oranında yükselişle 7.0909 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4633 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5305 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7201 TL seviyesinde işlem görüyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında yükselişle 91.18 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2025 seviyelerinde hareket ediyor.


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