gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 495 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, altın fiyatlarını bigpara'ya değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 494 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 498,11 lira seviyesini, en düşük ise 494,56 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.20 itibarıyla yüzde 0.10 oranında yükselişle 495,64 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 334 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına odaklanırken; Fed'in varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde oynaklık artırabilir. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1797 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında yükselişle 1801 dolardan işlem gördü.

ALTININ GÖZÜ FED’DE

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın şu anda Fed’in bu akşam gelecek politika kararlarından para politikasında daralma ve enflasyon hakkında beklenen ipuçlarını ve IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm raporunda güncellediği büyüme tahminlerini değerlendirme aşamasında. Fed’in statükoyu değiştirecek nitelikte çok fazla açıklama üzerinde değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak varlık alımları konusunun tartışmaya açık olması ve enflasyonda geçicilik unsuru üzerinde ters yönlü risk teşkil edebilecek başta Covid varyantlarının yeni ekonomik ve fiyat dengeleri gibi etmenler itibariyle oldukça hararetli bir sürece girileceği aşikar. Fed’in resmi politika açıklamasında standart dışı değişiklikler beklememekle birlikte, Powell’ın konuşmasına veya üç hafta sonra yayınlanacak tutanaklarda tapering tartışmalarına dair daha fazla ayrıntı bulabiliriz.

Faiz artırımları ve varlık alımlarının azaltılması konusunda zamanlama beklentisi, sırasıyla 2023 ve 2022 olmakla birlikte Merkez Bankası’nın birçok hassas dengeyi gözetmesi gerekecektir. Enflasyonla başa çıkma, düşük fonlama oranlarının özellikle mortgage piyasası üzerinden enflasyon ve ısınma etkisi potansiyeli, istihdam eşit toparlanma gibi faktörler ele alınmak durumunda. Zor bir süreç olsa da, Fed’in sonraki Eylül toplantısında enflasyon üzerinden oluşabilecek dengesizlikleri azaltmak adına tapering konusunda ilk sinyali yakması beklenti dahilindedir.

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