dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Temmuz güncel döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

28.07.2021 - 09:42 | Son Güncelleme :
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.5439 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5735 TL seviyesini görürken; kur saat 09.38 itibarıyla 8.5610 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 10.0950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1184 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8843 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 92.49 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1808 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde dolar endeksinin dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, bugün veri tarafında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının izleneceğini bildirdi.

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