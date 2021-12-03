gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 783 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed'in varlık alım azaltım hızını artırması ons altın fiyatları üzerinde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır" dedi.

Altının ons fiyatı yaklaşık 1 ayın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken; fiyatlar ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı hareketini sürdürüyor. Fed'in varlık alımı azaltım hızını artırması ve dolayısıyla faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üzerinde direkt etkili olacaktır. Böyle bir durumun dolar endeksini güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.

Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal yeni varyant Omicron ile ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde salgın kaynaklı endişeler ön planda kalmaya devam edecek olup, bu taraftaki endişelerin artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek gelişmeler olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1776 dolar seviyesini; en düşük ise 1767 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1769 dolardan işlem gördü. Bugün 16:30'da açıklanacak olan ABD kasım ayı istihdam verileri piyasalar açısından kritik olurken; güçlü gelecek veri sonrası altın fiyatları üzerinde de oynaklık yaşanması bekleniyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 765 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 779 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 784,23 lira seviyesini, en düşük ise 771,62 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.56 itibarıyla yüzde 0.63 oranında yükselişle 783,13 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1277 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 249 liradan işlem görüyor.

ONS ALTININ GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE OLACAK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Kasım ayının ilk yarısında yükselişlerin etkili olduğu ons altında kasım ayının ikinci yarısı itibariyle satış baskısının artış kaydettiği ve aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğu izleniyor. Güney Afrika’da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Bununla birlikte yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ya da daha ağır geçtiğine dair henüz bir bulgunun olmadığına dair açıklamalar salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatışmasına katkı sağladı.

Bununla birlikte aşıların yeni varyanta karşı ne derece etkili olduğu ve bu varyantın etkileri tam olarak bilinmiyor. Kış aylarının da gelmesiyle birlikte vaka sayılarının seyri ve ülkelerin alabileceği olası kısıtlamalar yakından takip edilecektir. Önümüzdeki günlerde salgın kaynaklı endişeler ön planda kalmaya devam edecek olup, bu taraftaki endişelerin artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek gelişmeler olabilir.

Bununla birlikte ons altın üzerinde baskı oluşturan temel konu Fed’e ilişkin sıkılaşma beklentileri ve doların değer kazanması olarak öne çıkmaktadır. Fed Başkanı Powell’ın bu haftaki konuşmasında enflasyon endişelerini daha ciddi bir tonda dile getirmesi ve Fed’in fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı bir enflasyonu önlemek için elindeki tüm araçları kullanacağını açıklaması ile varlık azaltım hızında artırımın değerlendirilebileceğini söylemesi piyasalarda şahin olarak algılandı. Fed’in 2022 yılında faiz artışına gideceğine dair artış kaydeden beklentiler risk iştahı ve ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Mevcut durumda Fed’in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed’in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed’in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri de ön planda olacaktır. Son dönemde hem enflasyonda gözlenen artış hem de istihdam piyasasındaki iyileşme Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirirken, bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır. Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyon merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde adımlar atması orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez bankalarının hamleleri yakından izlenmeye devam edilecektir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede ilk önemli destek noktası 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesidir. Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1687 – 1645 dolar ve 1600 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.

Son aylarda ons altın tarafında dalgalı bir görünüm etkili olurken, gram altın fiyatları üzerinde Dolar/TL kurundaki gelişmeler belirleyici olmaktadır. Enflasyonun izleyeceği seyir ve TCMB’nin kararları ile yurt içindeki açıklamalar yakından takip edilecektir. Sert fiyatlamaların gerçekleştiği ve gün içi oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği gram altında özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olması gerekmektedir. Gram altın tarafında zirvelerin nerede oluşacağı Dolar/TL kurundaki seyre bağlı olurken, kur cephesinde ve dolasıyla gram altında kısa vadedeki belirsizlik ve yüksek volatilite nedeniyle sağlıklı bir analiz ve tahmin yapabilmek mümkün olmamaktadır.

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