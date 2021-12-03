3 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.70 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5360 TL seviyesini, en yüksek ise 13.7560 TL seviyesini görürken; kur saat 10.27 itibarıyla 13.7069 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5650 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5001 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2354 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında yükselişle 96.28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1285 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.00 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler