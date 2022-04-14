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Altın fiyatlarında zirve hareketi

14.04.2022 - 13:32
14 Nisan gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 925 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1968 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1981 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın 6 gün aralıksız yükselişinden sonra bugünkü işlemlerde değer kaybına yöneldi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1980 doları, en düşük ise 1967 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,49 oranında düşüşle 1968 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 929,52 lira seviyesini, en düşük ise 924,64 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:25 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 925,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1512 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 222 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 928 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 926 lira seviyeden başlamıştı.


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