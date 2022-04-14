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Dolar kurunda son durum

14.04.2022 - 13:09
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.97 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.5740 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6200 TL seviyesini görürken; kur saat 13:00 itibarıyla 14.6161 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.9940 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.9753 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2408 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında yükselişle 99.66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0914 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.61 seviyesinde bulunuyor.


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