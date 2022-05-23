Altın yorum 23 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında toparlanma çabası sürerken; yeni haftada büyük ekonomilerin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri kritik olacak. Peki, altın fiyatlarında yaşanan bu yükselişin devamı bekleniyor mu?

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 2’ye yakın yükselişle tamamlarken, yeni haftaya da değer kazancıyla başladı. Altında yaşanan değer kazancında, ABD 10 yıllık tahvillerinde ve dolar endeksinde yaşanan gevşeme etkili oldu. ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmede ise, Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili olurken; ons altın ile ters korelasyon içerisinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,84 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yüzde 0,82 oranında değer kaybıyla 102,31 seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Yeni haftaya erken saatlerde yükseliş ile başlayan ons altında trendin devamının devrede olduğundan net şekilde bahsedebiliriz. Bundan sonraki ilk durak 1862 dolar olacaktır diye düşünüyorum. Buranın da aşılması halinde bu haftayı ons altının artıda kapatmasını beklerim” şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olumsuz gelen ekonomik veriler sonrası, daha hızlı sıkılaşacağına dair beklentiler sürerken; majör merkez bankaların ((ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) sıkılaşma politikalarına yönelik mesajları piyasalar açısından yön belirleyici olacak. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı ise 14-15 Haziran’da yapılacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın son 4 işlem gününde aralıksız yükselişini sürdürürken; bugün içerisinde en yüksek 1865 doları; en düşük ise 1844 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,55 oranında yükselişle 1856 dolardan işlem gördü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en yüksek 955,65 lira seviyesini, en düşük ise 940,40 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16:39 itibarıyla yüzde 0,25 oranında yükselişle 944,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1552 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 384 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 942 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 952 liradan başladı.

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