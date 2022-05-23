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Nisan ayında turist sayısı yüzde 225 arttı

23.05.2022 - 11:54
Nisan ayında turist sayısı yüzde 225 arttı | Ekonomi Haberleri

2022 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nisan ayı giriş-çıkış yaban yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 oranında bir artış göstererek 2 milyon 574 bin 423 oldu. Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 1,25 günübirlikçi oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 172,51 ARTTI

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış göstererek 7 milyon 477 bin 47 oldu.

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EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA’DAN

Nisan ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15,36 ile birinci, Bulgaristan yüzde 10,53 ile ikinci, İngiltere yüzde 8,75 ile üçüncü sırada yer aldı.


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