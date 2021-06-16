gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 16 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 509 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1854 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın açısından bugün yılın en önemli sınavlardan birinin yaşanacağını belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, Fed Başkanı Powell’ın söylemleri sonrası altın fiyatlarında yaşanacak olası senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısının gözü, bugün Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlarda olacak. ABD Merkez Bankası Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alımında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Fed Başkanı Powell'ın enflasyondaki yükseliş eğilimi ve iş gücü piyasasındaki iyileşmeyle ilgili nasıl değerlendirmeler yapacağı; bunun yanında varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği mesajlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi ons altın fiyatları yatay seyrederken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1861 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1852 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1854 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 510 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 511 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 513,33 lira seviyesini, en düşük ise 508,00 lira seviyesini gördü. Gram altın sonrasında dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybederken, saat 14.47 itibarıyla yüzde 0.37 oranında düşüşle 509,48 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 836 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 445 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YILIN SINAVI BUGÜN

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın açısından bugün yılın bu zamanına kadar olan süreçteki en önemli sınavlardan bir tanesi yaşanacak diye düşünüyorum. Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranı kararı ardından Fed Başkanı Powell’ın söylemleri ve özellikle soru cevap kısmına geldiğimizde yıllık ortalama enflasyon, tahvil alım programlarındaki hız seyri konularında gelecek sorulara Fed Başkanı Powell’ın vereceği yanıtlar önemli olacak.

Eğer enflasyon baskılarının artacağı yönünde bir çıkarım olursa bunun devamında ABD 10 yıllık tahvil faizlerine yükseliş yönünde bir hareket görürsek ons altın fiyatı 1844 dolar seviyesine gerileyebilir. Bu hareket devam ederse de daha aşağıda kritik 1818 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Diğer yanda ise, Fed projeksiyonlarında ve Fed Başkanı Powell’ın söylemleri sonrasında bir enflasyonist endişe gündeme gelmez ise ABD 10 yıllıklarında sert bir hareket görmezsek ons altın 1856 dolarda yatay bir seyir izlerse yakın vadede yeniden 1900 dolar yönüne doğru artış trendine girebilir. Ancak bir yanda da ABD dolar endeksi de var. Fed’den gelecek güçlü dolar sinyali eğer ABD dolar endeksini 91 seviyesine daha da yaklaştırırsa ons altın bundan negatif yönde etkilenebilir. Dolayısıyla bugün Fed toplantısı sonrasında izlenmesi gereken çok fazla denge var.

Gram altın açısından baktığımızda da dolar/TL kurundaki 8.55TL üzeri 8.73TL seviyesine doğru yükseliş hareketi şu anda senaryolar içinde daha güçlü olduğundan ons altın her ne kadar bir gerileme gösterse de gram altın tarafında 500TL altı seviyeler kalıcı şekilde gündeme gelmeyecektir diye düşünüyorum. Eğer 500TL altı seviyelerde gram altın fiyatları yakalanırsa orta vadede bu fiyatların önemli alım fırsatları barındıracağını düşünüyorum.

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