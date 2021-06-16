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Dolar kurunda son durum

16.06.2021 - 10:53
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,52 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,33 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün en düşük 8,4460 ve en yüksek 8,5912 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 1,1 artışla 8,5571'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,4 azalışla 10,3360'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 12,0290'dan satılıyor. Dolar endeksi, son 3 işlem gününde içinde bulunduğu 90,3-90,7 bandındaki hareketini sürdürerek 90,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.

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Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin açıklanacağını bildiren analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.


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