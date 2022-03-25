Altın fiyatları 25 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle 1943 dolara kadar gerilerken; gram altın fiyatı, şu dakikalarda 931 lira seviyesinde hareket ediyor. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle değer kaybına yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,47 seviyesine yükselirken; 9 Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD tahvil faizlerindeki yükselişte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili oldu. Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz artırması fiyatlanıyor. Altının ons fiyatı, yeni güne 1957 dolar seviyesinden başlarken; bugün içerisinde en yüksek 1964 doları gördü. Ons altın ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle 1943 dolara kadar gerilerken; şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1951 dolardan işlem gördü.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı kuvvetlendi. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmişti. Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesindeki en kuvvetli sebep olarak, ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde bulunması öne çıkıyor.

GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBEDİYOR

Gram altının fiyatı yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 937,51 lira seviyesini, en düşük ise 927,87 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:19 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 931,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1520 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 243 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 936 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 932 lira seviyeden başlamıştı.

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DÜN NELER OLDU?

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın bir numaralı gündemi olmayı korurken; dün piyasalar üzerinde Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin stresi vardı. Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride "Rusya'nın sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca ABD ve İngiltere Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı. ABD yeni bir yaptırım paketi ile 400'den fazla isme uygulanacak kısıtlama ve yasakları duyururken; İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" şeklinde belirtti.

Altın fiyatlarının en önemli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürürken; burada tansiyonun artması ya da azalması altın fiyatları üzerinde direkt etkili oluyor. Ons altın, dünkü işlemlerde 1966 dolar seviyesine kadar yükselirken; altın fiyatlarında yaşanan yükselişle ilgili olarak ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “ABD'nin G7 ülkeleriyle birlikte, Rusya’nın altın işlemleri üzerinde yaptırımlara tabi olduğunu açıklaması ons altın fiyatında yaşanan yükselişe destek verdi” şeklinde belirtirken; şöyle ekledi: “Finansal piyasalardaki fon hareketlerine bakıldığı zaman altın yatırım fonlarının da alımlarını artırdığı görülmekte.”

ETF'LER ALTIN VARLIKLARINI ARTIRIYOR

Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın fiyatı, Doğu Avrupa'da yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Siyasi alanda ise ABD'nin G7 ülkeleriyle birlikte, Rusya’nın altın işlemleri üzerinde yaptırımlara tabi olduğunu açıklaması ons altın fiyatında yaşanan yükselişe destek verdi. Diğer yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın ABD ve Avrupa Birliği'nin de Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmayı amaçlayan “bir anlaşmaya yakın” olduğunu söylemesi enflasyon fiyatlamalarını da devreye sokarak ons altını 1965 dolara kadar taşıdı.

Finansal piyasalardaki fon hareketlerine bakıldığı zaman altın yatırım fonlarının da alımlarını artırdığı görülmekte. Son 10 gündür aralıksız olarak altın alımı yapan fonları bu yılki net alımları 7.52 milyon onsa yükseldi. Ukrayna'daki gerilimin ardından gelen yaptırımlar, emtia fiyatlarını yükseltirken enflasyonu da körüklemeye devam ediyor. Rusya'nın emtia arzının kesintiye uğrayacağı endişesiyle artan altın, doğal gaz, buğday, alüminyum ve nikel de dahil olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş ülkeler arasında anlaşma sağlanamaması durumunda bir süre daha devam edebilir.

Bu hafta ortalama yüzde 2 artan ons altın fiyatı 1965 dolar direncini kırmakta zorlandı. Haftalık yükseliş eğiliminin sonunda ikili tepe oluşumu çizen ons altın fiyatında 1950 dolar aşağısına geçilmesi halinde 1935 dolara kadar kar satışlarının geldiğini görebiliriz. Tansiyonun artması halindeyse 1965 dolar direnci takip edilecek. Bir sonraki ilk önemli direnç seviyesi ise mart ayında kırılmasından sonra 2070 dolar hareketini tetikleyen 1975 dolar direnci olarak gözüküyor. Ana direnç üzerinde fon alımlarını da desteklemesi halinde ons altın fiyatındaki yükseliş yeniden hızlanabilir.

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