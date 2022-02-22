Altın yorum 22 Şubat: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, Ukrayna geriliminde tansiyonun yükselmesiyle 8 ayın zirvesini görürken; gram altın da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancını artırdı. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla 1 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek, yaklaşık 8 ayın zirvesine ulaştı. Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu yükselten açıklamaları ve Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla sıcak bölgede gerilim yeniden yükseldi.

ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeni küresel piyasaların en önemli gündemine otururken; burada tansiyonun artması ve azalmasına yatırımcıların 'güvenli liman'ı tepki vermeyi sürdürüyor. Yaşanan yeni gelişmelerle ons altın 8 ayın zirvesine tırmanırken; gün içerisinde en düşük 1891 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, saat 16:50 itibarıyla ise yüzde 0,17 oranında düşüşle 1902 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalarda risk iştahı azalırken, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler ve ABD'nin Rusya'ya yapacağı olası yaptırım kararları takip edilecek.

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GRAM ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Altının gram fiyatı ons altın fiyatında yaşanan yükselişle beraber, dolar kurunun değer kazanmasıyla 849 lira seviyesine tırmanarak 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altın gün içerisinde 835 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 1,23 oranında yükselişle 847 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1364 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 616 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 832 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 838 lira seviyeden başlamıştı.

PİYASADA PANİK HAVASI ARTTI

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altında, Rusya-Ukrayna etkisini sürdürüyor. Bu hafta, diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir haftaya başlamıştık ve bu beklenti, ons altının temkinli seyretmesine neden olmuştu. Ancak dün gelen açıklamalar, piyasaları endişelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması, iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden artmasına neden oldu. Rusya'nın bu hareketi, dünyada tepkilere yol açtı. ABD, AB ve birçok ülkeden bu konuya dair açıklamalar geliyor. ABD'de bugün Rusya'ya yönelik yapacakları yaptırımları açıklayacaklarını bildirdi. Piyasada panik havası artmış durumda, risk iştahı zayıf. Riskli varlıklardan çıkışlar, güvenli limanlara doğru girişi hızlandırdı. Bugün için bu konuyla ilgili gelişmeler yakından izlenecektir.

ABD'NİN YAPTIRIM KONUSU KRİTİK

Dünyadan açıklamalar gelmeye devam edebilir. ABD'nin yaptırım konusu kritik. Rusya'ya uygulamak isteyeceği yaptırımları açıklaması sonrası Rusya'nın buna vereceği tepki, piyasalarda oynaklığa yol açabilir. Bugün açıklanacak verilerden ziyade, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler piyasaların gündeminde olacaktır. Tansiyon ne kadar artarsa, borsalarda satışlar, emtialarda da alımlar devam edebilir.

RİSKLER ALTINI BESLER AMA GÜVENİLİR DEĞİLDİR

Aksi senaryo, özellikle Rusya'nın bu panik ortamını dindirici söylemlerde bulunması yeniden diplomasinin umudunun güçlenmesi, risk iştahının da toparlanmasını sağlayabilir. Olası böyle bir senaryoda da, ons altının kazançlarını geri vermesini bekleyebiliriz. Hareketli bir gün olacak. Böyle zamanlarda, sadece teknik analizle hareket etmek pek sağlıklı olmayabilir. Ons altın için net bir yön vermek zor çünkü jeopolitik riskler devam ettikçe, altın kendisini besler ama bu da çok güvenilir bir hareket değildir. Bir açıklama, piyasanın sakinleşmesi, altının sert bir şekilde aşağı yönde tepki vermesine neden olur. Bu nedenle, ons altın için dikkatli hareket edilmeli.

İzlediğim direnç olan 1916 dolar bölgesine yakın yerlerden kar satışları görüldü. Bu seviyeyi gün içi direnci olarak izlemeye devam ediyorum. Bu direncin aşılması durumunda bir sonraki direnci 1942 dolar seviyesinden geçiyor. Buna karşın, belirtilen dirençler aşılamaz ve riskler dağılmaya başlarsa ons altında aşağı yönlü seyrinde 1900 dolar referans noktası olurken, bir sonraki destekler 1888 – 1877 dolar ve 1853 dolar olarak bulunuyor. Bu desteklerin altında asıl desteği 1835 dolar biraz daha kritik. Eskiden izlediğimiz 1835 dolar direnci şimdi kuvvetli destek konumunda. Bu desteğin kırılmasıyla satışlar daha da hızlanabilir. Ancak bu destekten gelecek tepki alımları satışların biraz önüne geçecektir. Şimdilik teknik göstergeler pozitif. Haber akışları bu tekniği destekliyor. Rusya-Ukrayna meselesinin ne yönde şekilleneceği, ons altının seyrini de belirleyecektir. Bu riskin azalması durumunda altında yükselişin yerini satışlar alabilir ve Fed etkisine yeniden girerse, yükselişinde bir süre zorlanabilir.