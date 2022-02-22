  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında 'Putin' rüzgarı! 8 ayın zirvesinde Altın fiyatlarında 'Putin' rüzgarı! 8 ayın zirvesinde Sonraki Haber › Reel kesim güven endeksi yükseldi Reel kesim güven endeksi yükseldi

Dolar fiyatlarında son durum

22.02.2022 - 11:18
22 Şubat döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.75 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.65 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.6330 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8260 TL seviyesini görürken; kur saat 11:12 itibarıyla 13.7559 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5537 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6627 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 94.24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1311 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.88 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.017 Değişim: -1,01% Hacim : 27.818 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.980 22.02.2022 Yüksek 2.033
Açılış: 2.007
13,8511 Değişim: 1,38%
Düşük 13,6330 22.02.2022 Yüksek 13,9081
Açılış: 13,6626
15,6972 Değişim: 1,41%
Düşük 15,4300 22.02.2022 Yüksek 15,7916
Açılış: 15,4788
847,53 Değişim: 1,23%
Düşük 835,73 22.02.2022 Yüksek 850,79
Açılış: 837,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.