22 Şubat döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.75 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.65 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.6330 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8260 TL seviyesini görürken; kur saat 11:12 itibarıyla 13.7559 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5537 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 94.24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1311 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.88 seviyesinde bulunuyor.