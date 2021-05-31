gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 31 Mayıs altın yorum

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"Altın fiyatlarında olumlu trend sürüyor"

31.05.2021 - 09:58 | Son Güncelleme :
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Gram altın, altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın ise, 1905 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 526,75 liraya kadar yükselerek 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı, sonrasında dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 519.22 liraya kadar gerilerken; saat 11.45 itibarıyla yüzde 0.86 oranında düşüşle 519.63 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 851 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 502 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 524 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 525 lira seviyesinden başlamıştı.

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Covid-19 salgını sonrası küresel ekonomilerde yaşanan toparlanma ve merkez bankaları politikalarına ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını desteklerken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1910 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1902 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1905 dolardan işlem gördü.

ALTININ TRENDİ HALEN OLUMLU
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın güncel dinamiklerde zayıf dolar, yatırımcı akışı ve enflasyon beklentileriyle beraber yükseliyor. Reel faizlerde çok fazla bir artış olmayacağı beklentisi, altının trendinin bozulmaması adına önemli. Fed’in tapering (tahvil alımlarının kademeli olarak azaltımı) aşamasını daha ciddi değerlendirecek olması, güncelik hareketler açısından frenleyici etki yapabilir, tıpkı altının 1900 civarında oyalanması gibi.

Ancak bu genel trendi bozucu bir seviyede değil, aynı zamanda bu zamanki sıkılaşmaya biraz daha ekonominin ve likiditenin normalleştirilmesi kapsamında değerlendirmek lazım. Fed halen buna rağmen, aslında likiditeyi kısmak konusunda çok istekli değil. Ancak realitede de olan bir durum var ve bu fiiliyata döküldüğünde bunun formalite kapsamında bir iletişim olmasını diliyorlar.

Tahvil piyasasında faizlerin seyri, altın açısından yakın vadede en önemli belirleyici. 10 yıllıklarda yüzde 1,70-75 aralığını izlemeye devam etmeli, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkıp çıkmadığını bu eşik seviyelerin aşılarak yeni boyut bir fiyatlama yapılmasından anlayacağız. Kısa vadede mevcut piyasa dinamikleri bir süre daha devam edecek görünüyor ve altının trendi halen olumlu. 


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