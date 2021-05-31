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Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

31.05.2021 - 10:03 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 oranında büyürken; AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyüme beklentisi yüzde 6,4 büyümesi yönündeydi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,0  arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini  zincirlenmiş hacim endeksi  olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,0 arttı.

BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 18,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde  2021 yılı birinci  çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak   bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4,  sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9,  mesleki, idari ve destek  hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve  sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7,  finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9,  inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim  endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden  arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci  çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386  MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının  birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine  göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin  birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65  milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ  ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci  çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim  endeksi olarak yüzde 7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3,  gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE yüzde 3,3 ARTARKEN  İTHALATI YÜZDE 1,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki  yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3  artarken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 16,0 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın  aynı çeyreğine göre yüzde 16,0, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 39,1  arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 35,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki  payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,9'dan yüzde 45,8'e arttı.


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