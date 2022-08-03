gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos altın fiyatları

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Altın fiyatlarında neler oluyor?

03.08.2022 - 12:17 | Son Güncelleme :
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Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürerken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1764 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1019 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons altın fiyatları, ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riskleri artırması, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘enflasyon’a yönelik açıklamaları, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin etkisiyle değer kazancında ilerliyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1770 doları, en düşük 1755 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,25 oranında yükselişle 1764 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1025 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1021 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1021,87 lira seviyesini, en düşük 1012,51 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:11 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 1019,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1675 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 887 liradan işlem görüyor.

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