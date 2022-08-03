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ATO’dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje

03.08.2022 - 11:17
ATO’dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje | Girişim Haberleri

Ankara Ticaret Odasının (ATO) üretken ekonomiye girişimci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi”nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odasının Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koordinatörlüğünde üretken ekonomiye girişimci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi”nin tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Çetinkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada Ankara Ticaret Odasının mesleki eğitimde ilk defa üretken kültür endüstrilerine odaklanan bir projeye imza attığını belirterek, “Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve üretken ekonomiyle buluşturacağız” dedi. Oda olarak mesleki eğitim, nitelikli iş gücü, kariyer gelişimi ve girişimcilik konularını önemsediklerini ve bu konuda eğitimler düzenleyerek, projeler hayata geçirdiklerini anlatan Baran, “Mesleki ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz, iş aramak yerine üretken endüstrilerde yetenek ve deneyimini ortaya koyarak kendi gelirini elde edeceği, hatta istihdam sağlayacağı donanıma kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Üretken kültür endüstrilerinin gerek ekonomiye katkısı gerekse oluşturduğu istihdam nedeniyle kıymetli bir alan olduğunu ifade eden Baran, “Bu projeyle üretken endüstrilerde kültürel değerlerimizi temel alacak teknik kadrolar yetiştirilecek. Böylece mesleki eğitim, sanayi sitelerine sıkışmaktan kurtulup, çağın gereklerine uygun biçimde köklü kadim kültürümüze dayanan ama ufku dünyaya dönük yeni üretimlere açık hale gelecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı ile YAKEM’den Dr. Erman M. Demir proje hakkında sunum yaptı. Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri Kurs Programı mezunu Zehra Doğan, Altındağ Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezleri mezunu Melike Atak, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi mezunu Özgür Dönmez’in başarı hikayelerini paylaşmasının ardından teşekkür belgesi ve hediye takdimine geçildi. ATO Başkanı Baran, ATO’nun Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle serebral palsili gençlere yönelik hayata geçirdiği “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesi çerçevesinde eğitimini tamamlayarak ticaret hayatına atılan Efe Arslan’ın e-ticaret sitesinden satın alınan tişörtleri katılımcılara hediye etti.


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