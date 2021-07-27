gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 27 Temmuz güncel altın fiyatları

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Altın fiyatlarında mod ‘bekle ve gör’

27.07.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 495 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1797 dolar seviyesinde bulunuyor. Bigpara yazarı ve analist Topçu, altın fiyatları üzerinde yaşanan gelişmeleri bigpara.com’a değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 494 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 496,35 lira seviyesini, en düşük ise 493,53 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12.13 itibarıyla yüzde 0.21 oranında yükselişle 495,33 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 339 liradan satılıyor.

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Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi ons altın fiyatında yatay bir seyir izlenirken, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmeler altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabilir. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1801 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında düşüşle 1797 dolardan işlem gördü.

ALTINDA MOD ‘BEKLE VE GÖR’
Yusuf Topçu - Analist

Ons altında çarşamba günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi 1.800 dolar konsolidasyonu devam ediyor. Temmuz ayının tamamını dar bir fiyat bandında geçiren altın fıyatlarını en azından yazın kalan kısmında hareket ettirecek bir gelişme beklenmiyor. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü trendden çıkmamış olsa da son aylardaki gelişmeler altın için momentum kesici oldu.

En yakından takip ettiğimiz Fed politikası ve toplantı metinlerinde 2021’in son çeyreği oldukça kritik. Fed’in pandemi boyunca devam ettirdiği aylık 120 milyar dolar tutarlı finansal varlık alım programının geleceği, Fed yetkililerinin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla şu anki koşullarda Eylül sonrası şekillenecek gibi duruyor. Altın için bu taraftaki görünüm tamamen ‘Bekle ve gör’ modu.

Fed başkanlarının defalarca ‘geçici’ olduğunu dile getirdiği enflasyon endişelerinde de durulma izliyoruz. Enflasyon rakamları aksini söylese de finansal piyasalardaki fiyatlamalar geçici enflasyon temasında hemfikir. Enflasyondan arındırılmış reel tahvil getirileri ABD’de tarihi dip seviyelere gerilemiş durumda. Burada durum altın için pozitif olsa da fiyatlama noktasında hiçbir tepki görmemeye bir süre daha devam edeceğiz gibi gözüküyor.

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