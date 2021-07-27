dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Temmuz güncel döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

27.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme :
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.5413 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5758 TL seviyesini görürken; kur saat 09.45 itibarıyla 8.5632 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 10.0820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.0992 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8320 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 92.67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1791 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde tahvil faizlerindeki düşüş ve dolar endeksindeki toparlanmanın dikkati çektiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 1,2960'tan kapanmasının ardından bugün yüzde 1,2450 seviyelerine geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

 


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