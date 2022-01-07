ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 7 Ocak altın yorum

Altın fiyatları 2022 yılının ilk haftasında dalgalı bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde ABD'den gelen kritik veriler sonrası ilk tepki olarak, 1788 dolar seviyesinden 1796 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesini görürken; sonrasında geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısının gözü, bugün Türkiye saati ile 16.30’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verisindeydi. ABD tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirken; işsizlik ise yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi. Kritik veriler öncesi 1788 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatı, sonrasında dalgalandı. Altının ons fiyatı, ilk tepki olarak, 1796 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesini görürken; sonrasında 1782 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesine ulaştı. Ons altın saat 16:53 itibarıyla ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1789 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar açısından oldukça kritik olan bu iki veri, Fed'in faiz artırım takviminin zamanlamasının netleşmesi açısından belirleyici...

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Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,62 lira seviyesini, en düşük ise 790,94 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.83 oranında yükselişle 800,20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 397 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 792 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 794 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aralık ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu ve son aylarda olduğu gibi 1800 dolar üzerinde tutunma çabasının izlendiği ons altında yeni yılın ilk haftasında ise dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Haftanın ilk bölümünde toparlanma çabasını sürdüren ons altında çarşamba günü ABD’de açıklanan FPOMC tutanakları sonrasında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.

FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları sonrasında erken sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, ons altın üzerinde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.

ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

200 günlük üssel ortalaması (1798 dolar) altında işlem gören ons altında tarım dışı istihdam verisi sonrasında satış baskısının devam etmesi halinde 1775 – 1760 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1746 dolar) destek olarak takip edilebilir. Ağustos ve ekim ayında destek olarak çalışan ve tepki alımlarının geldiği 500 günlük üssel ortalamanın kırılması halinde ons altında satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1700 dolar ve devamında 1650 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması halinde ons altında yükselişlerin etkili olması durumunda ilk olarak 200 günlük ortalama (1798 dolar) üzerinde kapanışların yaşanması önem taşımaktadır. 200 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 1810 - 1830 – 1850 dolar ve kasım ayında test edilen 1877 dolar seviyeleri sırasıyla direnç olarak izlenecektir. 1850 dolar üzerinde tutunmaların yaşanması 1900 dolarlı seviyeleri gündeme taşıyabilir.

Ons altında son aylarda belirli bant aralıklarında bir seyir izlenirken, gram altın fiyatları üzerinde kur cephesindeki seyir belirleyici olmaktadır. Son aylarda kurlarda yaşanan fiyat hareketlerine bağlı olarak, gram altında da volatil bir seyir etkili olmaktadır. Önümüzdeki süreçte kur cephesindeki gelişmeler gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürecek olup, yüksek seyredebilen volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.

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