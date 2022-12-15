Altın yorum 15 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, Fed sonrası düşüşe geçerken, piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırarak, faizi yüzde 4,25 - yüzde 4,50 aralığına yükseltmiş oldu. Böylelikle banka, faizi geçtiğimiz 15 yılın en yüksek seviyesine çıkartmış oldu. Karar sonrası basın açıklaması yapan Fed Başkanı Jerome Powell, beklenenin dışında şahin bir tavır sergiledi. Powell’ın, faiz artırımlarında ve enflasyonu düşürmede yapmaları gereken çok iş olduğunu vurgulaması; doları güçlendirirken, altın fiyatlarını baskıladı.

Altın fiyatları, Fed’in etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününde 1773 dolara kadar gerileyerek; yaklaşık 1 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden, gün içerisinde en yüksek 1808 dolara tırmanırken; saat 13:53 itibarıyla yüzde 1,58 oranında düşüşle 1778 puan seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Gram altın geçtiğimiz salı günü 1093 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken; Fed sonrası ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle zirveden uzaklaştı. Altının gram fiyatı bugün en düşük 1063 lirayı, en yüksek ise 1084 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 1,48 oranında düşüşle 1065 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1766 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 266 liradan satılıyor.

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