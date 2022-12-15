İngiltere faiz kararını açıkladı! 14 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası faiz artış hızını yavaşlatarak, politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Böylelikle, faiz 14 yılın zirvesine yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,5 seviyesine yükseltti. Böylelikle, faiz 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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İngiltere Merkez Bankası, bu artırımla beraber 9 toplantı üst üste faizi yükseltti.

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