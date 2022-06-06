;
  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı
‹ Önceki Haber Brent petrol 120 doları aştı Brent petrol 120 doları aştı Sonraki Haber › Enerjisa’da üst düzey değişiklik Enerjisa’da üst düzey değişiklik

Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı

06.06.2022 - 11:23
Altın fiyatları 6 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 987 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1852 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları Fed’in daha hızlı sıkılaşacağı beklentisiyle baskı altında hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en kritik verisi olan ABD mayıs ayı tarım dışı istihdamı, piyasa beklentilerin üzerinde gelerek ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında hızlanabileceği beklentisini artırdı. Altının ons fiyatı, bu gelişmeyle haftanın ilk işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1856 dolar seviyesini görürken; en düşük 1849 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 1852 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 977 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 988 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 988,54 lira seviyesini, en düşük ise 952,07 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:15 itibarıyla yüzde 1,06 oranında yükselişle 987,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1612 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 628 liradan satılıyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.648 Değişim: 1,80% Hacim : 48.628 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.620 06.06.2022 Yüksek 2.654
Açılış: 2.620
16,5827 Değişim: 1,03%
Düşük 15,9954 06.06.2022 Yüksek 16,6045
Açılış: 16,4143
17,7849 Değişim: 1,07%
Düşük 17,3505 06.06.2022 Yüksek 17,8739
Açılış: 17,5968
982,89 Değişim: 0,58%
Düşük 952,08 06.06.2022 Yüksek 991,18
Açılış: 977,20
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.