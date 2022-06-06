Altın fiyatları 6 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 987 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1852 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları Fed’in daha hızlı sıkılaşacağı beklentisiyle baskı altında hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en kritik verisi olan ABD mayıs ayı tarım dışı istihdamı, piyasa beklentilerin üzerinde gelerek ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında hızlanabileceği beklentisini artırdı. Altının ons fiyatı, bu gelişmeyle haftanın ilk işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1856 dolar seviyesini görürken; en düşük 1849 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 1852 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 977 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 988 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 988,54 lira seviyesini, en düşük ise 952,07 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:15 itibarıyla yüzde 1,06 oranında yükselişle 987,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1612 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 628 liradan satılıyor.

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