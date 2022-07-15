gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

15.07.2022 - 10:50
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Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası düşüş eğilimini sürdürürken; ons altın şu dakikalarda 1705 dolar seviyesinde, gram altın ise 957 lira seviyesinde hareket ediyor.

41 yılın zirvesini yenileyen ABD haziran ayı enflasyon verisi sonrası, doların dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle altın fiyatları üzerinde baskı sürüyor. Ons altın fiyatları, dünkü işlemlerde 1697 dolar seviyesine kadar gerileyerek, geçtiğimiz 11 ayın dip seviyesini görürken; haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1716 doları, en düşük 1700 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,28 oranında düşüşle 1705 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 960 lira seviyesinde hareket ederken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 958 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; bugün işlem gördüğü uluslararası piyasalarda en yüksek 965,64 lira seviyesini, en düşük ise 956,19 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:44 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 957,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 632 liradan işlem görüyor.

 


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