Altın yorum 14 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, haftanın ilk gününde değer kaybında hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve kritik seviyeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta ekonomistlerin beklentilerinin altında gelen ABD enflasyon rakamları sonrası sert değer kazancına yönelmişti. Değerli maden yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, 1770 dolara kadar yükselerek 18 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra, yönünü aşağı çevirdi.

Ons altındaki yükselişte, zayıf gelen ABD enflasyon rakamları sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentisi etkili oldu. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu zamana kadar açıklanacak ekonomik veriler, Fed’in yol haritasını belirlemede belirleyici olacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 ayın zirvesini görürken; sonrasında 1757 dolara kadar geriledi. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,64 oranında düşüşle 1756 dolardan hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1054 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 1051 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1057,28 lirayı, en düşük 1049,16 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:15 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1050,54 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1722 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 087 liradan satılıyor.

1722 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Yeni haftaya başlarken geçtiğimiz hafta artış hızı yavaşlayan ABD enflasyonun etkisi ile yüzde 4 altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve 106 seviyelerine gerileyen ABD dolar endeksinin ons altın fiyatını yukarıya taşıyan yansımalarını görmeye devam ediyoruz.

Bu gerçekleşen durum piyasalarda hem risk iştahını hem de değerli metallere yönelimi yoğun bir şekilde artırmış iken gereğinden fazla bir rahatlama olduğunu düşünüyorum; zira ABD enflasyonu halen yüksek ve Fed’in faiz artışlarını görmeye devam edeceğiz. Ancak bu haftanın genel görünümüne baktığımızda bu havayı değiştirecek ve ons altın fiyatını 1700 dolar seviyesine kadar geri çekecek bir haber akışı ya da veri beklentisi yok diyebilirim.

Şu anda ana yönün yukarı olduğunu söyleyebilirim; fakat geçen hafta yaşanan ivmenin aynı güçte devam etmesini de beklemiyorum. Bu yukarı yöndeki hareketi, ons altın fiyatı 1722 dolar altına inmedikçe devam eder görüşündeyim.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER KAZANÇ GETİREBİLİR

Gram altın tarafında ise, geçtiğimiz haftalarda fiyat düşüşünü gördüğümüz zamanlarda ve buna ilişkin yorumlarımda 1000TL altı fiyatların alım fırsatları olacağından sıklıkla bahsetmiştim. Şu andaki görünüme baktığımızda da gram altın için bu seviyelerin de halen kazanç getireceğini düşünüyorum ancak dolar/TL kuru bu yatay seyirde gittiği müddetçe bu kazançlar da sınırlı kalacaktır. Dolar endeksinde yeniden 110 seviyesine doğru yaklaşılması belki ons altını hafif aşağıya bastıracaktır ancak bunun dolar/TL kuru üzerinde yaratacağı yükseliş etkisi gram altını şu sıralar 1000TL üzerinde tutmaya devam edecektir görüşündeyim.

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