OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü | Emtia Haberleri

OPEC, küresel petrol talebi tahminlerini 520 bin varil daha düşürdü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebi tahminlerini düşürdü. Daha zayıf bir ekonomik temel ve Çin’in sıkı Covid önlemleri nedeniyle OPEC bir ay önce benzer büyüklükte yaptığı düşüşün ardından bu çeyrek boyunca piyasaya sunacağı ham petrol miktarına ilişkin tahminlerini günlük 520 bin varil düşürdü.

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