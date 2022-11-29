ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 29 Kasım güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, dolar endeksinde yaşanan düşüşün etkisiyle değer kazancında ilerliyor. Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin desteğiyle yukarı yönlü hareket ediyor.

Dün günü değer kaybıyla tamamlayan altının ons fiyatı, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde yükselişte… Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1759 doları, en düşük 1739 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,85 oranında yükselişle 1754 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1047 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1049 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1054,18 lira seviyesini, en düşük 1041,65 lirayı gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16:03 itibarıyla yüzde 0,95 oranında yükselişle 1051,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1728 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 107 liradan işlem görüyor.

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