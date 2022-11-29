Almanya'nın enflasyonu yavaşladı | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın enflasyonu yavaşladı
Almanya'nın enflasyonu kasım ayında yavaşlayarak, yıllık bazda yüzde 11,3'e geriledi. Böylelikle, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisi güçlendi.
Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin enflasyonu kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,3 seviyesine geriledi. Almanya'nın enflasyonu
ekim ayında yıllık bazda yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyonda yaşanan gerilemede enerji maliyetlerindeki düşüş etkili oldu.
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Ülkenin enflasyon aylık bazda ise değişmedi. Önceki veri, yüzde 1,1 olmuştu.
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