Almanya'nın enflasyonu yavaşladı | Ekonomi Haberleri

Ülkenin enflasyon aylık bazda ise değişmedi. Önceki veri, yüzde 1,1 olmuştu.

Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin enflasyonu kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,3 seviyesine geriledi. Almanya'nın enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyonda yaşanan gerilemede enerji maliyetlerindeki düşüş etkili oldu.

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