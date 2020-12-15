Gram altın ne kadar? Altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1845 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeleri Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 464 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en düşük 460.80 lira seviyesini, en yüksek ise 465.55 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.18 itibarıyla yüzde 0.62 oranında yükselişle 464.37 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 133 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelere ek kısıtlamaların getirilmesi risk algısını artırarak altının ons fiyatını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1847 dolar seviyesini en düşük ise 1825 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.93 oranında yükselişle 1845 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA BU GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD’de harcama paketinin Konge’den geçme olasılığı ve yılın son toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla önlem alma olasılığı yatırımcılar nezdinde izleniyor. Fed’in ekonomideki riskleri ve mali paketin gecikme olasılığını göz önüne alıp aksiyona mı geçeceği, yoksa ekonomide özellikle aşıların yaygınlaştırılması sürecinde artacak pozitif beklentileri mi değerlendirmeye alacağı merak konusu…

Mali paket konusunda ise, 908 milyar dolarlık paketin ayrıntıları sunulmuş durumda. Paket üzerinde derin ayrılıklar hala söz konusu, özellikle eyalet yardımları ve işveren koruma kalkanı konusunda. Bu nedenle, Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var.

Altın, bu gelişmeler ışığında değer kazanmış durumda. Bir yandan öncül olarak gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir.

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