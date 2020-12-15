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Petrol fiyatları geriledi

15.12.2020 - 10:19
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 50,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 50,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların uygulanmaya başlanmasına rağmen mücadele tedbirlerinin giderek sıkılaştırılması ve petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişelerini artırması etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin sıkılaştırılması kararları alındı. New York'ta ise Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2021 için günlük talep beklentisini 370 bin varil aşağı çekmesi de fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

OPEC, dün yayınlanan kasım ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebinin 2021'de 95 milyon 890 bin seviyesine ulaşacağını açıkladı. Ekim ayı raporunda ise bu rakam 96 milyon 260 bin olarak öngörülmüştü.

Rapora göre, OECD ülkelerinde bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf gelen ekonomik veriler ve özellikle ABD ve OECD ülkelerindeki ulaşımda akaryakıt tüketiminin düşüşü küresel talepte aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, Brent petrolün haftaya 50 dolar üzerinde başladığını anımsatarak, fiyatların jeopolitik risklerin yarattığı etkiyle yavaş bir şekilde de olsa yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Dün sabah Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda bir tankere saldırı düzenlendiğini anımsatan Chalhoub, "Bu saldırı, Basra Körfezi'nin küresel petrol piyasaları için hassas bir bölge olmaya devam ettiğini gösteriyor ve küçük bir olayın bile petrol fiyatlarında etkili olabileceğini gösteriyor." dedi.

Suudi Arabistan, ülkenin batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda dün sabah bir tankere saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Ülkenin resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırı bomba yüklü tekneyle gerçekleştirilirken, yakıt boşaltım tesislerinde de herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 50,04 ile 50,11 dolar aralığının direnç, 49,89 ile 49,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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