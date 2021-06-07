gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 7 Haziran güncel altın fiyatları

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“Altın fiyatlarında aşağı yönlü risk artabilir”

07.06.2021 - 10:08 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 522 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1885 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 526 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 525 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, güne ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 527,82 lira seviyesini, en düşük ise 521.16 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 13.52 itibarıyla yüzde 0.80 oranında düşüşle 522,70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 858 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 530 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1881 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1891 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1885 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ RİSK YENİDEN ARTABİLİR
Yatırım Finansman Menkul Değerler

1875 desteği üzerine yeniden yerleşen ons altında ABD verileri sonrası  yükseliş gördük fakat tapering sinyallerinin hala kuvvetli olduğu  düşüncesindeyiz. Bu nedenle aşağı yönlü riskler yeniden artabilir.

Teknik olarak da aşırı alım bölgesinden dönüş söz konusu. 1875'in  altına geçecek olursak geri çekilme isteği devam edebilir.

Dirençler    1910.00    1935.00    1950.00
Destekler    1875.00    1850.00    1815.00

GRAM ALTIN YÜKSELEN KANAL İÇERİSİNDEKİ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR
ALB Forex 

Ons altında,  1850 ana destek bölgesinden gelen alımların ardından  saatlik periyotta bayrak formasyonu oluşumu izleniyor. 1890 seviyesi  formasyon içerisindeki ilk direnç bölgesi aşılması durumunda. Alımlar  düşüş trendinin geçtiği 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir.  Aşağı  alanda 1880 seviyesi altında saatlik kapanışlarda formasyon  geçerliliğini yitirmekle beraber 1875  destek seviyesine doğru satış  baskısı yaşanabilir.
Dirençler: 1900 / 1910 / 1915
Destekler: 1890 / 1875 / 1855

Gram altın fiyatı yükselen kanal içerisindeki yükselişini sürdürüyor. Kanal desteğinin de denk düştüğü 524.75 seviyesine kadar geri çekilen  fiyat bu seviyeden destek buldu. Bültenimizi yazdığımız sırada yönünü  yukarı çeviren fiyatta yükselişin sürmesi durumunda 529.60 seviyesi  ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda kanal desteğinin  kırılması halinde 50 günlük ortalamanın da denk düştüğü uzun vadeli  kanal trendine doğru geri çekilme yaşanabilir. 
Dirençler: 529.60 / 532.45 / 540.60
Destekler: 518.10 / 515.85 / 512.90

İLK HEDEF 1.900 DOLAR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler

Cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam  verisinden destek bulan değerli maden geçtiğimiz haftayı %1,1 artıda  1.891 seviyesinde kapattı. ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve faiz  oranlarında bir süre daha artışa gidilmeyeceğine dair beklentiler  değerli madende kayıpları sınırlandırıyor. Teknik seviyelere  baktığımızda aşağı yönlü fiyatlamalarda 1.875 ve 1.850 desteği takip  edilebilir. Olası yükselişlerde ise ilk hedef 1.900 seviyesi olarak  görünmekte.


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